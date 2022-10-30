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Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:37 Son Güncelleme: 30.10.2022 15:38

Adana'da korkunç olay: Muhtar öldü oğlu yaralı!

Yüreğir'de sokak düğününe katılıp, silahlı saldırıya uğrayan Galip Düz hayatını kaybetti, oğlu Muhammet Düz ağır yaralandı.

DHA
Adana’da korkunç olay: Muhtar öldü oğlu yaralı!

Kanlı olay, dün saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, Doğan D. ve Mehmet Emin Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, hayatını kaybetti. Muhammet Düz'ün durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Doğan D. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor...

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Adana'da korkunç olay: Muhtar öldü oğlu yaralı!
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