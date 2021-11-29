Haberler Yaşam Haberleri Adana'da korkunç olay! Taziyeden dönen otomobile kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:41

Adana'da korkunç olay! Taziyeden dönen otomobile kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Adana’da korkunç olay! Taziyeden dönen otomobile kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Otomobille taziyeden dönen Mustafa Akay ve Bülent Erdal, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Mustafa Akay hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal ve yanlarındaki birkaç akrabası, daha sonra otomobillerine binerek dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili tabancalarla çapraz ateşe tuttu. Saldırganların silahın çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti.

SALDIRIYA UĞRADIKLARI ARAÇLA HASTANEYE GELDİLER

Saldırganlar, olayın ardından kaçarken, iki yaralı ise yakınları tarafından saldırıya uğradıkları otomobille özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Erdal, Adana Şehir Hastenesi'ne sevk edilirken, Akay ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ön kapı camları, isabet eden kurşunlarla kırılın otomobil, detaylı incelenmek üzere Hürriyet Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana'da korkunç olay! Taziyeden dönen otomobile kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı
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