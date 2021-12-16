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Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:12

Adana'da korkunç son: Otostop yaparak bindiği araç kaza yapınca öldü!

DHA
Adana’da korkunç son: Otostop yaparak bindiği araç kaza yapınca öldü!

Adana'nın Kozan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan (59) hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı...

Kaza, Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Salih Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.

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Adana'da korkunç son: Otostop yaparak bindiği araç kaza yapınca öldü!
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