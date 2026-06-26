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Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:51

Adana’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir otomobilden yükselen dumanların ardından çıkan yangında araçta peş peşe patlamalar meydana geldi. Bir vatandaşın yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!
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Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Fiat marka otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.

PATLAMALAR PEŞ PEŞE MEYDANA GELDİ

Kısa süre sonra araçta yangın çıkarken, alevlerin etkisiyle peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu sırada bir vatandaş, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak yangını söndürmeyi başaramadı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN #ARAÇ YANGINI

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Adana’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!
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