Adana’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Fiat marka otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.
PATLAMALAR PEŞ PEŞE MEYDANA GELDİ
Kısa süre sonra araçta yangın çıkarken, alevlerin etkisiyle peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu sırada bir vatandaş, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak yangını söndürmeyi başaramadı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.