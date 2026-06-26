Adana’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!

PATLAMALAR PEŞ PEŞE MEYDANA GELDİ

Kısa süre sonra araçta yangın çıkarken, alevlerin etkisiyle peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu sırada bir vatandaş, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak yangını söndürmeyi başaramadı.