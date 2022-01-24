Haberler Yaşam Haberleri Adana'da içinde çocukların da bulunduğu ev kundaklandı: Bana gelip zulmediyorlar
Giriş Tarihi: 24.1.2022 04:12 Son Güncelleme: 24.1.2022 04:49

Adana'da içinde çocukların da bulunduğu ev kundaklandı: Bana gelip zulmediyorlar

AA
Adana’da içinde çocukların da bulunduğu ev kundaklandı: Bana gelip zulmediyorlar

Adana'da 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Ev sahibi İsa Çağatay yaptığı açıklamada, "Biz kendi halinde esnafız. Benim evime girmişler paramı televizyonumu çalmışlar, bana gelip zulmediyorlar böyle."diyerek gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor." dedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu birinci kattaki evde hasar meydana geldi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler evin, biri yürüme engelli 3 çocuğun annesi ve babasıyla hanede bulundukları sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandığını tespit etti. Yakınlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkartılan söz konusu 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KAN DAVALILARINI BİZİM SAKLADIĞIMIZI SANIYORLAR"

Yangın sırasında yeğenlerini ve yengesini evden çıkarttığını gazetecilere anlatan Ahmet Çağatay, "Olay anında kardeşim, yeğenlerim ve kardeşimin hanımı evin içindeydi. Bizler, amcamın çocukları hep birlikte dışarı çıkarttık bunları. Aynı mahallede oturduğumuz kişiler, kan davalılarını bizim sakladığımızı sanıyorlar. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Daha öncede üst kattaki evin kapsını kırıp içeri girmişler, evi dağıtmışlar televizyonu çalmışlar."dedi.

"BANA GELİP ZULMEDİYORLAR BÖYLE"

Ev sahibi İsa Çağatay ise "Biz kendi halinde esnafız. Benim evime girmişler paramı televizyonumu çalmışlar, bana gelip zulmediyorlar böyle."diyerek gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İstanbul'da üniversitelere 2 gün kar tatili verildi
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
Son dakika! Bolu Valisi kar yağışının boyutunu bu sözlerle anlattı: 1950 yılından beri en yoğun yağış
Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim üzerinden kara propaganda: Yalan haberlerle hedef haline getirdiler
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
Sedef Kabaş davasında çarpıcı detaylar! Savunması pes dedirtti
Son dakika: Türkiye kara teslim: İstanbul dahil birçok ile ulaşım kapandı! İşte kapanan yollar...
Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da içinde çocukların da bulunduğu ev kundaklandı: Bana gelip zulmediyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA