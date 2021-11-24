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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:25

Adana'da 'mavi dil' hastalığı! Bölge karantinaya alındı

DHA
Adana’da ’mavi dil’ hastalığı! Bölge karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölge karantinaya alındı. Mahallelerin 10 kilometre çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ayrıca aşı uygulaması başlatıldı.

SİNEKLER TARAFINDAN YAYILIYOR

Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı. Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.

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Adana'da 'mavi dil' hastalığı! Bölge karantinaya alındı
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