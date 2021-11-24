Adana’da ’mavi dil’ hastalığı! Bölge karantinaya alındı

SİNEKLER TARAFINDAN YAYILIYOR

Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı. Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.