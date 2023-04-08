Adana’da medyana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi öldü

Adana'nın 2 ilçesinde önceki gece meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İlk kazada Sarıçam ilçesinde orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. İkinci kazada Ceyhan ilçesinde, yoldan çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, yanında bulunan kişi yaralandı. Polis kazalarla ilgili çalışma başlattı.
'U' DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTEDİ
İlk kaza Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Kozan istikametine seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre orta şeritte yavaşlayarak 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı.
YOLUNA DEVAM ETTİ
Kaza sonrası 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı'ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
İkinci kaza; Ceyhan'ın Çiftlik Hat Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Mamuk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mamuk'un hayatını kaybettiği, yanında bulunan arkadaşı Ufkun T.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. Yaralı Ufkun T.' Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.