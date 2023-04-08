Adana’da medyana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi öldü

YOLUNA DEVAM ETTİ

Kaza sonrası 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı'ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.