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Giriş Tarihi: 10.6.2023 05:53

Adana'da minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

DHA
Adana’da minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaza, gece yarısı Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu Obruk Tepesi mevkiinde meydana geldi. Musa Kodal (35) yönetimindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da minibüs, şarampole devrildi: 7 yaralı
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