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Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:38 Son Güncelleme: 16.9.2022 16:53

Adana’da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da orman yangını

Adana Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ALADAĞ KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Aladağ ilçesi Dölekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Adana’da orman yangını
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