Adana’da ormanı yakan iki kardeş yakalandı

ÇEVRE TEMİZ OLSUN DİYE YAKTIM

Kendisi de yangın tüpünü alıp olay yerine koştu. Demir, yangını çıkartan kişiyi de yakalarken bir taraftan da vatandaşlar yangını söndürmek için uğraştı.

Bu arada, olay yerine gelen polis ekipleri kaçan ikinci zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Kaçan diğer zanlı da polis tarafında yakalandı. Zanlıların Serdal ve Cumali isimli iki kardeş olduğu öğrenildi. Zanlılar olay yerinde yangın çıkarmadıklarını söyledi. Daha sonra polis merkezine götürülen zanlılardan Serdal D.'nin ifadesinde, "Biz hurdacılık yaparak olay günü de göl kenarına hurda toplamaya gittik. Ağabeyim Cumali molozların olduğu yere indi. Ben de sigara içtiğim için yanımda çakmak bulundururum. Ancak o an sigaram yoktu.