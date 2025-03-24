Adana’da pes dedirten ‘Halay başı’ kavgası: Bu yüzden kurşunlamışlar!

Ahmet B. ve Can Ç.'nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.'ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, "O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık" dedi.