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Giriş Tarihi: 18.3.2022 08:32

Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA
Adana’da PKK’ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmişte de terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
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