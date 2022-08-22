Haberler Yaşam Haberleri Adana'da polis ekibine silahlı saldırı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 01:52

Adana'da polis ekibine silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı

AA
Adana’da polis ekibine silahlı saldırı: 3 yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden arandığı belirlenen Tahir G'yi gözaltına almak istedi.

Polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Durumun telsizle bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Murat K'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Tahir G'nin yakalanmasına çalışılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konutlar için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detayları duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?
Üniversite kayıtları yarın başlıyor! 2022 yılı üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler, kayıtlar ne zaman bitiyor? İşte tüm bilgiler
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB 2022-2023 KYK burs kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti netleşti! 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?
Mardin'deki kazada 2 TIR sürücüsü tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da polis ekibine silahlı saldırı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA