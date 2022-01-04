Adana’da polise bıçak! Dehşetin sebebi ortaya çıktı!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında alkollü olan şüphelinin Bülent Başözdemir olduğunu belirledi.Başözdemir'in sevgilisi Nazan B.'yi dövdüğü, polis memuru Y.Ş.'yi kadını kurtarmak için müdahale ettiği sırada bıçaklandığı belirtildi. Nazan B.'nin ifadesinden de yola çıkılarak gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen Başözdemir, saklandığı evde yakalandı.