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Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:00

Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltında!

Adana'da, polisin uygulamasında ruhsatsız bir restorana idari para cezası kesilince çıkan tartışmada, polis memurunu darbettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Adana’da polise saldıran 6 kişi gözaltında!

Olay, 12 Ağustos saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Genel asayiş uygulaması yapan Ahlak Büro Amirliği ile Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir restoran işletmecisine gerekli evrakı göstermesini istedi. İşletmeci ruhsat göstermeyince iş yerine idari para cezası yazıldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi, çalışanlar ve arkadaşları, iddiaya göre tutanağı yırtarak, polise mukavemet gösterdi.
Arbede sırasında iş yeri sahibinin arkadaşı olduğu öne sürülen ve 1998 yılında özel harekat polisiyken Hakkari'de gazi olan G.Y. de belindeki beylik tabancasını çekmeye kalkışıp, bir polis memuruna yumruk attı. Ekiplerin takviye istemesi üzerine adrese motorize yunus ekipleri de sevk edildi. Polisin müdahalesiyle olay sonlanırken, G.Y. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltında!
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