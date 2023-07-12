Adana’da polisten kaçan şüpheliler şehri birbirine kattı

POLİSLER ÖNÜNÜ KESİNCE MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ne giren sürücü, bir süre daha kaçtı. Ancak önünü takibi bırakmayan Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü kesti. Sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücü ve arkasında bulunan diğer şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgedeki çarşı mahalle bekçileri ise şüphelileri ara sokaklarda polislerle birlikte yakaladı.

Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu şüphelilerin bu yüzden kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezin götürüldü.