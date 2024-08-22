Adana’da restoranda yemek yerken motosikleti çalındı!

Olay, 10 Ağustos saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K., motosikletini yol kenarına park edip, yemek yemek için restorana girdi.Bu sırada sokakta yürüyen H.G., motosiklete binerek, ayak marşıyla çalıştırıp, çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EVDE YAPILAN ARAMADA MOTOSİKLET BULUNAMADI



Yemeğin ardından dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada motosiklet bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede tutuklandı.