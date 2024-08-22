Haberler Yaşam Haberleri Adana'da restoranda yemek yerken motosikleti çalındı!
Giriş Tarihi: 22.8.2024 12:51

Adana'da restoranda yemek yerken motosikleti çalındı!

Adana’da öğle saatlerinde yüzünü şapkayla gizleyen H.G. (32), yemek için restorana giren Y.K.’nin yol kenarına park ettiği motosikletini çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan H.G., tutuklandı.

DHA
Adana’da restoranda yemek yerken motosikleti çalındı!

Olay, 10 Ağustos saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K., motosikletini yol kenarına park edip, yemek yemek için restorana girdi.Bu sırada sokakta yürüyen H.G., motosiklete binerek, ayak marşıyla çalıştırıp, çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EVDE YAPILAN ARAMADA MOTOSİKLET BULUNAMADI

Yemeğin ardından dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada motosiklet bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da restoranda yemek yerken motosikleti çalındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA