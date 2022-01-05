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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:13 Son Güncelleme: 5.1.2022 10:22

Adana'da sahte içki operasyonu!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da sahte içki operasyonu!

Adana’da polis, sahte içki ve kaçak etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen 3 farklı adrese eş zamanlı şok baskın gerçekleştirdi; 2 bin 376 litre ve ünlü markalara ait 162 şişede dolum yapılan sahte içki ile birlikte 330 litre etil alkol ve 5 litre de aroma ele geçirdi.

Adana'da polis, 'sahte içki' nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması ve bu tür ürünlerin satışının engellenmesi noktasında operasyonlarına hız verdi. Bu kapsamda sahte içki ve kaçak etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen 3 farklı adrese eş zamanlı şok bir baskın gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 376 litre ve ünlü markalara ait 162 şişede dolum yapılan sahte içki ile birlikte 330 litre etil alkol ve 5 litre de alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi; 8 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLARA HIZ VERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'sahte içki' nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması ve bu tür ürünlerin satışının önüne geçilmesi adına operasyonlarına hız verdi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara bağlı olarak, kent genelindeki 3 ayrı adreste 'sahte içki' ve 'kaçak etil alkol' satışı yapıldığı tespit edildi.

ÜNLÜ MARKALARA AİT ŞİŞELER

Polis, söz konusu adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenledi. Girilen adresler didik didik arandı; 2 bin 376 litre ve ünlü markalara ait 162 şişede dolum yapılan sahte içki ile birlikte 330 litre etil alkol ve 5 litre de alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili olarak da 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da sahte içki operasyonu!
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