Adana’da sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku Mahallelerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında KOM ekipleri, bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ve 61 içki yapımında kullanılan kit ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.