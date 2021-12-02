Adana’da saplantılı aşık dehşeti! Yüzünü ustura ile kesti





Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi. Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrendi.