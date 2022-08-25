Adana’da scooter faciası! 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli psikolog Ümit Ertem, 19 Ağustos'ta evinden çıkıp scooterle annesinin evine giderken dengesini kaybedip düştü. Başını kaldırıma çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan Ertem, eve döndü.
4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Bir gün sonra fenalaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Ertem'in, yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği saptandı. Acil ameliyata alınan psikolog Ertem, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti.