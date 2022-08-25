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Giriş Tarihi: 25.8.2022 15:16 Son Güncelleme: 25.8.2022 15:46

Adana'da scooter faciası! 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan psikolog Ümit Ertem scooterla markete düşerken düşüp yaralandı. Bir gün sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen psikolog Ümit Ertem (44), yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Adana’da scooter faciası! 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli psikolog Ümit Ertem, 19 Ağustos'ta evinden çıkıp scooterle annesinin evine giderken dengesini kaybedip düştü. Başını kaldırıma çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan Ertem, eve döndü.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bir gün sonra fenalaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Ertem'in, yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği saptandı. Acil ameliyata alınan psikolog Ertem, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti.



Bugün çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlenen psikolog için başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ailesi, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Ümit Ertem, daha sonra 100'üncü Yıl Cemevi'ne götürüldü. Cenazede annesi Ayşe Ertem ile yakınları gözyaşı döktü. Ümit Ertem'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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Adana'da scooter faciası! 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
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