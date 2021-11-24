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Giriş Tarihi: 24.11.2021 05:55

Adana’da silahla vurulan genç kadın hayatını kaybetti

İHA
Adana’da silahla vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Adana'da bir apartmanın bodrum katında ateşli silahla vurulan genç kadın sürünerek çıktığı bahçede yaralı halde bulundu. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinlerinden biri bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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Adana’da silahla vurulan genç kadın hayatını kaybetti
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