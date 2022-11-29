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Giriş Tarihi: 29.11.2022 02:55

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayda kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü

AA
Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y'yi, babası E.Y'yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A'yı yaraladı.

Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, şüpheli S.T'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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