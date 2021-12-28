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Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:52

Adana'da silahlı saldırı! Husumetlisinin iş yerini basıp başından vurdu

Adana’da silahlı saldırı! Husumetlisinin iş yerini basıp başından vurdu

Adana'da kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik (35), husumetlisi Enes Y. tarafından iş yerinde tabancalı saldırıya uğradı. Başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırılırken, iş arkadaşları tarafından darp edilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinde bulunduğu sırada hsuumetlisi olduğu öne sürülen Enes Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

Başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. Kaçmaya çalışan şüpheli ise Çelik'in iş arkadaşları tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Çelik, olay yerine çağrılan ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Darbedilen şüpheli Enes Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana'da silahlı saldırı! Husumetlisinin iş yerini basıp başından vurdu
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