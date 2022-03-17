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Giriş Tarihi: 17.3.2022 04:37 Son Güncelleme: 17.3.2022 04:39

Adana'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

İHA
Adana’da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da bir telefon kulübesine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki U.B.K, hayatını kaybetti. Genç adamın yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Telefon kulübesinde düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Kozan ilçesinde gece saat 01.00 sularında Üstün Sokakta bir telefon bayisine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Dükkanda bulunan 27 yaşındaki U.B.K isimli genç, kurşunların hedefi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen U.B.K'nin öldürülmesi olayıyla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte incelemelerde bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

U.B.K' nin yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay yerinde hayatını kaybeden U.B.K savcılığın olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adana Adli tıp kurumuna gönderildi.

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Adana'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
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