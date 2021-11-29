Adana’da sır olay: Mezarlıkta bulundu!

İşçiler, herhangi bir tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı ilk incelemede, cesedin kolunda iğne izleri tespit edildi.