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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:54 Son Güncelleme: 12.10.2022 10:55

Adana'da ‘skuter’ denetimi: 16 kişiye para cezası!

Adana polisi, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle 'skuter' denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda skuter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi...

DHA
Adana’da ‘skuter’ denetimi: 16 kişiye para cezası!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde skuter sürenleri durdurdu. Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda skuter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.
Kentte 10 Ekim'de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi (38), elektrikli skuter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Adana'da ‘skuter’ denetimi: 16 kişiye para cezası!
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