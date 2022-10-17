Adana’da skuterdeki 2 arkadaşa otomobil çarptı! Yaşam savaşı veriyorlar...





"NE OLUR BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"



Skuter kazalarının artığını ve önlem alınması gerektiğini ifade eden Kadiroğlu, "Gece- gündüz hastanedeyiz. Günlerin nasıl geçtiğini, ayakta nasıl durduğumuzu bilmiyoruz. Hem kendi çocuğum hem de arkadaşı için dua bekliyoruz. Her geçen gün skuter kazası haberi alıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne olur bir çözüm bulunsun" diye konuştu.



Bu arada kazadan 3 saat sonra polise giderek, teslim olan sürücü Mustafa Türkmenoğlu'nun 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinde korktuğu için kaçtığını belirten Türkmenoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.