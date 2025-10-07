Haberler Yaşam Haberleri Adana'da soba faciası: Ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:38 Son Güncelleme: 7.10.2025 11:12

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında çöken evde arama kurtarma çalışması tamamlandı. Evde bulunan işitme ve konuşma engelli Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA Yaşam

Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi'nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

