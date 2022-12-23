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Giriş Tarihi: 23.12.2022 06:18

Adana'da sokak çatışması: 1 yaralı

Adana'da, 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı çatışması kameraya yansıdı. Bir süre çatıştıktan sonra tabancasıyla karşısındaki kişinin silahına vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G. bacağından yaralandı, şüpheli ise silah seslerini duyup olay yerine gelen polis ekibi tarafından kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Onur G., ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. İki tarafın, park halindeki otomobillerin çevresinde çatışması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bir süre çatıştıktan sonra yanına gelen şüphelinin elindeki silaha tabancasıyla vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı. Yaralıya tekrar saldırmak isteyen şüpheliyi, araya giren vatandaşlar engelledi. Bölgede devriye görevinde bulunan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Onur G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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Adana'da sokak çatışması: 1 yaralı
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