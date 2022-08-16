Adana’da sokak ortasında vahşet: Karnından ve göğsünden bıçakladılar!

Korkunç olay, saat 05.30 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Fesih Koyun ile sokakta karşılaştığı M.E. (19) ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kişi, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli, ağır yaralanan Fesih Koyun'u daha sonra otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, hastanede şüpheli tavırlar sergileyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 2 kişi, burada Fesih Koyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.