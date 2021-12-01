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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:51 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:14

Adana'da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

ADANA Büyükşehir Belediyesi CHP’li Zeydan Karalar’ın meclis toplantısında suya yapılması planlanan yüzde 15’lik zam teklifi Cumhur İttifakı üyeleri tarafından reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, “Bir yılda yüzde 20’lik zammın üstüne bir yüzde 15 daha zam istiyorsunuz. Zam oranını yüzde 35’e getirmek istiyorsunuz. Buna müsaade etmeyiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Kasım ayı ASKİ Olağan Genel Kurul toplantısı Başkan Zeydan Karalar yönetiminde gerçekleşti. Oturumda konutlarda kullanılacak suya yapılması planlanan yüzde 15'lik zam teklifi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Başkan Karalar bunun üzerine "Siz ancak köstek olursunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, performans programına konulan yüzde 15'lik su zammı teklifine tepki gösterdi. Gülaçtı, "2020 Aralık ayında 3.35.58 TL olan su bedeli, 2021 Aralık ayında 4.02.32 TL olmuş. Yaklaşık yüzde 20 artış var. Yine bu meclisin aldığı bir kararla; belediye su bedelini korusun diye her ay enflasyon oranında zaten bir zam yapıyor. Yani bir yılda yapılan yüzde 20'lik zammının üstüne bir de yüzde 15 daha zam istiyorsunuz. Yani zam oranının yüzde 35' e getirmek istiyorsunuz. El insaf. Su zammına müsaade etmiyoruz, bunun günahı bizim boynumuza" şeklinde konuştu.

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Adana'da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi
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