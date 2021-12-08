Haberler Yaşam Haberleri Adana'da tarihi eser operasyonu! 690 obje ele geçirildi
Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:24

Adana'da tarihi eser operasyonu! 690 obje ele geçirildi

AA
Adana’da tarihi eser operasyonu! 690 obje ele geçirildi

Adana'da, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 690 obje eser ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir ikamette tarihi eser bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 250 sikke, hayvan ve insan figürlü 20 heykel ile 420 heykelcik ve çeşitli objeler ele geçirdi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Adana'da tarihi eser operasyonu! 690 obje ele geçirildi
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