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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:23 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:27

Adana’da tefeci operasyonu

Adana’da tefecilik yaparak 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen 21 şüpheli hakkında şafak vakti operasyon düzenlendi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da tefeci operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 8 milyon 350 bin lira tutarında 76 senet ve 3 çek ile borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 4 senet, ruhsatsız tabanca, kelepçe, bıçak, elektroşok cihazı, 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 ajanda ve defter ele geçirildi, 20 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana’da tefeci operasyonu
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