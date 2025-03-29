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Giriş Tarihi: 29.3.2025 10:37

Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Adana’da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 POS cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 lira değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin lira 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 243 uyuşturucu hap, 1000 kaçak puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü.

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Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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