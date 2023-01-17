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Giriş Tarihi: 17.1.2023 07:54

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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