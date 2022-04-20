Haberler Yaşam Haberleri Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 20.4.2022 18:05

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana’da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık N.Ş. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde "halk mahkemesi"ne yönlendirdiğini ve kentte örgüt elebaşı lehine düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığını ve hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu aktararak, N.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık N.Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Korsan gösterilere katılmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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