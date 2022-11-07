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Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:30 Son Güncelleme: 7.11.2022 09:37

Adana'da tır beton direğine çarptı! Feci şekilde can verdi

Adana'da otoyolda beton direğe çarpan tırın ön kısmı koptu. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Adana’da tır beton direğine çarptı! Feci şekilde can verdi

Adana'daki kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu. Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da otoyolda feci kaza: 1 ölü | Video

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Adana'da tır beton direğine çarptı! Feci şekilde can verdi
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