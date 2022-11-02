Haberler Yaşam Haberleri Adana'da torbacı avı: Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan zehir taciri kaçamadan yakalandı!
Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:18 Son Güncelleme: 2.11.2022 10:18

Adana'da torbacı avı: Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan zehir taciri kaçamadan yakalandı!

Adana'da hareketli anlar yaşandı... Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mehmet A. (34), polis tarafından suçüstü yakaladı. Tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çeken Mehmet A., adli kontrolle serbest kaldı.

DHA
Adana’da torbacı avı: Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan zehir taciri kaçamadan yakalandı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.'nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.'nın tişörtündeki 'Kaçış' anlamına gelen İngilizce 'Escape' yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da torbacı avı: Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan zehir taciri kaçamadan yakalandı!
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