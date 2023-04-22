Haberler Yaşam Haberleri Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 22.4.2023 17:55 Son Güncelleme: 22.4.2023 18:05

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Ferhat Özal'ın kullandığı 16 AZZ 376 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Erol Boran Kurt idaresindeki 01 ZG 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKA KOLTUKTA OTURUYORDU

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada arka koltukta oturan 68 yaşındaki Mevlüde Encelek hayatını kaybetti, 2 sürücü ile Bekir Encelek ve Bekir Oluk yaralandı.

Yaşlı kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA