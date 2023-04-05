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Giriş Tarihi: 5.4.2023 06:08

Adana’da trafik kazası: 1 ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine çarpan hafif ticari araçtan savrulan sürücü Ziya Can Şimşek (21), hayatını kaybetti.

Adana’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre askerden 2 hafta önce geldiği öğrenilen Ziya Can Şimşek yönetimindeki 01 AER 609 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Şimşek, araçtan savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şimşek'in cenazesi, otopsi için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana’da trafik kazası: 1 ölü
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