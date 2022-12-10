Adana’da traktör devrildi: 1’i ağır 35 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde arkasındaki iki römork bulunan tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 1'si ağır 35 kişinin yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

FİDAN DİKİMİ İÇİN

Kaza Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde Büngüş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Özay K., traktörün arkasında bulunan iki römorka tarlaya fidan dikmek için giden işçileri bindirdi. Traktör sürücüsü, dikim yapılacak tarlaya doğru seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, römorklarda yolculuk yapan 35 tarım işçisi, araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları ise otomobillerle Kozan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.