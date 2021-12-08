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Giriş Tarihi: 8.12.2021 08:21

Adana'da uyuşturucu baskını

DHA
Adana’da uyuşturucu baskını

Adana'da sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 kişiyi deşifre etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu baskını
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