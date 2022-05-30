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Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:46

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA
Adana’da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5-18 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2 kilo 262 gram esrar, 979 gram sentetik uyuşturucu, 518 uyuşturucu hap, 220 gram kokain, 93 gram kenevir tohumu, 243 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği ile 40 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 zanlıdan işlemleri tamamlanan 3'ü sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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