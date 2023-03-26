Adana’da uyuşturucu operasyonu! 77 şüpheli adliyede

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu', 22 Mart'ta bu kez Adana'da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel görev aldı. Hava araçları ile özel eğitimli 30 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese baskın yapıldı.



Baskınlarda 212 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.