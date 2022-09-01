Adana’da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları tespit etmek için çalışma başlattı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 5 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 880 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 17,48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
13 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU
Öte yandan, kargoya verilen bir koliyi inceleyen ekipler, 13 kilogram esrar buldu.
Polis ekipleri, kargoya verilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.