Haberler Yaşam Haberleri Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:28

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

AA
Adana’da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.Y, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti. Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan sanık, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
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