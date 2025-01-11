Adana’da vahşet! 2 çocuk annesi ağaçlık alanda öldürüldü

Cinayet önceki gece Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Aktaş, Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden aldı. Daha sonra genç kadını Yeşil Bulvar mevkiinde bir ağaçlık alana götüren Murat Aktaş, tabancayla başından vurarak kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler bir kadının tabancayla başından vurulduğunu gördü ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Gamze Alır'ın en son erkek arkadaşı Murat Aktaş ile birlikte evinden çıktığını belirledi. Yapılan baskınlar sonucunda Aktaş ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gamze Alır'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra, toprağa verildi.