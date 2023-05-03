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Giriş Tarihi: 3.5.2023 05:02

Adana'da vahşet! Aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Adana’da cinnet geçiren bir kişi; karısını, kayınvalidesini, kayınbabasını ve engelli kayınbiraderin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti

İHA
Adana’da vahşet! Aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ö.D., henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren Ö.D., karısı İ.B.'nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.'nin de boğazlarını kesti.

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ö.D.'nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.'nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Ö.D., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra yakalandı.

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Adana'da vahşet! Aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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