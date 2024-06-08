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Giriş Tarihi: 8.6.2024 10:54 Son Güncelleme: 8.6.2024 11:34

Adana’da vahşet! Boşandığı karısını öldürüp intihar etti

Adana’da hemşire Saniye Arslan, eski eşi İhsan Uğurlu tarafından otomobil içinde başında vurularak öldürüldü. İhsan Uğurlu, Arslan’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da vahşet! Boşandığı karısını öldürüp intihar etti

Adana'da hemşire Saniye Arslan (40), boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobil içinde başında vurularak öldürüldü. Kadın katili Uğurlu daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Annelerinin yaşamlarını yitirdiğini öğrenen 2 çocuk olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

HASTANEDE NÖBETE GİDİYORDU

Olay Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi 2591 Sokak Bulvar Apartmanı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre görev yaptığı hastanedeki nöbetine gitmek için evinden çıkan hemşire Saniye Arslan, otomobiline bindi. O sırada apartmanın altında bekleyen boşandığı ikinci eşi İhsan Uğurlu da Arslan'ın otomobilin kapısını açarak ön yolcu koltuğuna oturdu. Konuştuktan bir süre sonra tartışmaya başlayan eski çiftten Uğurlu, direksiyon başında oturan 2 çocuk annesi Saniye Arslan'ı tabancayla başından vurdu.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eski eşini vuran İhsan Uğurlu daha sonra tabancayı ağzına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme de Arslan ve Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Saniye Arslan'ın ilk eşinden olan 2 çocuğu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yaşamlarını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Saniye Arslan'ın İhsan Uğurlu'nun üçüncü eşi olduğu öğrenildi.

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Adana’da vahşet! Boşandığı karısını öldürüp intihar etti
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