Adana’da vahşet! Boşandığı karısını öldürüp intihar etti

Adana'da hemşire Saniye Arslan (40), boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobil içinde başında vurularak öldürüldü. Kadın katili Uğurlu daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Annelerinin yaşamlarını yitirdiğini öğrenen 2 çocuk olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
HASTANEDE NÖBETE GİDİYORDU
Olay Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi 2591 Sokak Bulvar Apartmanı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre görev yaptığı hastanedeki nöbetine gitmek için evinden çıkan hemşire Saniye Arslan, otomobiline bindi. O sırada apartmanın altında bekleyen boşandığı ikinci eşi İhsan Uğurlu da Arslan'ın otomobilin kapısını açarak ön yolcu koltuğuna oturdu. Konuştuktan bir süre sonra tartışmaya başlayan eski çiftten Uğurlu, direksiyon başında oturan 2 çocuk annesi Saniye Arslan'ı tabancayla başından vurdu.
ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Eski eşini vuran İhsan Uğurlu daha sonra tabancayı ağzına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme de Arslan ve Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Saniye Arslan'ın ilk eşinden olan 2 çocuğu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.