Adana’da vahşet! Boşandığı karısını öldürüp intihar etti

ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eski eşini vuran İhsan Uğurlu daha sonra tabancayı ağzına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme de Arslan ve Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Saniye Arslan'ın ilk eşinden olan 2 çocuğu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.